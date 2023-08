Anna Veith: "Ich genieße es sehr"

Anna Veith spricht über ihre unterschiedlichen Rollen und ihr persönliches Glück und verrät, welches Rezept sie hinsichtlich Nachhaltigkeit verfolgt.

Mutter, Markenbotschafterin, Die frühere Ski-Weltcupsiegerin schwärmte im Rahmen der Audi Alpen Touren über die Entwicklung der E-Mobilität und ihre Premiere mit dem Audi Q8 e-tron.

Die Tour führte über die Großglockner Hochalpenstraße einmal quer durch die Tiroler Bergwelt. Was verbindet dich in der warmen Jahreszeit mit den Bergen?

Ich lebe in den Bergen und brauche sie im Winter, wie im Sommer. Ich gehe gerne wandern und genieße die Aussicht. Gerade wenn es so heiß ist, ist es am Berg oben definitiv angenehmer. Die Hitze ist nicht so meines. (lacht)

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Welches Rezept verfolgst du hinsichtlich Nachhaltigkeit?

Mir ist wichtig, dass ich bewusst konsumiere, auf recycelbare Materialien und Energieeffizienz achte. Wir haben zu Hause eine Photovoltaikanlage, tanken Sonnenenergie, das ist ein sehr gutes Gefühl und großes Privileg. Jeder sollte in seinen Möglichkeiten schauen was man verändern kann und seinen Beitrag leisten. Ich glaube aber auch, dass die Politik aktiv werden muss, damit wir gemeinsam das große Ganze schaffen können.

Welche Veränderung hat dein bisheriges Leben im positiven Sinne am meisten auf den Kopf gestellt?

Definitiv die Geburt unseres Sohnes. Das war eine besonders schöne emotionale Erfahrung, ich hätte mir nicht gedacht, dass man das so intensiv spürt. Die Mutterrolle ist sicher herausfordernd, aber man wächst rein, es ist wunderschön, ich genieße es sehr.



Neben deiner Rolle als Mutter, führst du gemeinsam mit deinem Mann ein Design-Wohlfühlhotel in Rohrmoos und arbeitest als Marken-Botschafterin und Model. Wie geht sich das alles aus?

Manuel kümmert sich mit der Familie um das ARX Boutiquehotel, das ist seine große Leidenschaft, da kann er sich total ausleben. Ich bin da eher nur im Hintergrund tätig und unglaublich glücklich darüber, dass ich so viel Zeit mit unserem Sohn verbringen kann. Die Rolle als Markenbotschafterin bringt Abwechslung und damit noch mehr Qualität in mein Leben, das weiß ich sehr zu schätzen. Alle diese Dinge unter einen Hut zu bekommen wäre aber ohne die Unterstützung meiner Familie, speziell von meiner Mama und meiner Schwiegermutter nicht möglich. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar!