Anna Veith im Babyglück

Ex-Skistar Anna Veith und ihr Ehemann Manuel erwarten Nachwuchs. Das postete die Salzburgerin auf ihrem Instagram-Account.

Die 31-jährige frühere Weltcupsiegerin hat im vorigen Frühjahr ihren Rücktritt vom aktiven Rennsport erklärt. Sie lebt mit ihrem Ehemann Manuel, einem Hotelier und ehemaligen Snowboarder, in Rohrmoos bei Schladming.

Als Skifahrerin hat die Adnet aufgewachsene Anna Veith, gebürtige Fenninger, die Fans bewegt wie sonst kein weiblicher österreichischer Skistar der jüngeren Vergangenheit. Als junges Talent war sie bereits als "neue Annemarie Moser-Pröll" gefeiert worden. Mit diesem Druck kam sie lange nicht zurecht. Den Durchbruch brachte der Weltmeistertitel im der Super-Kombination 2011 in Garmisch. Es folgten ihre besten Jahre mit zwei Weltcup-Gesamtsiegen 2014 und 2015, Olympiagold- und -silber in Sotschi 2014 (Super G und Riesentorlauf) sowie Doppelgold bei der WM 2015 in Vail in Super-G und Riesentorlauf.

Zur selben Zeit eskalierte jedoch auch ein Streit mit dem ÖSV, der beinahe ihren Rücktritt zur Folge gehabt hätte. In der Folge arrangierte sie sich mit dem Verband und trennte sich von ihrem damaligen Manager. im Herbst 2015 leitete ein Kreuzbandriss eine Serie schwerer Verletzungen ein. Sie kämpfte sich zurück, feierte wieder Weltcupsiege und verpasste bei Olympia 2018 in Pyeongchang Super-G-Gold nur um eine Hundertstelsekunde.

Quelle: SN