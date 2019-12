Anna Veith verstärkt schnelle ÖSV-Damen in St. Moritz

Trotz intensiver Vorbereitung in den USA hat Anna Veith auf einen Super-G-Auftritt in Lake Louise verzichtet, diesen holt die Salzburgerin nun am Samstag in St. Moritz nach. Damit verstärkt die verletzt gewesene Olympiasiegerin 2014 in der Schweiz auch Österreichs so starke Speed-Damen. Mikaela Shiffrin ist doppelte Mitfavoritinnen und will sich am Sonntag auch den dritten Parallelslalom sichern.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Veith feiert ihr Comeback