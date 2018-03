Anna Veith vor Endspurt motiviert: "Es geht immer um 100 Punkte"

Anna Veith freut sich auf die verbleibenden Aufgaben im Ski-Weltcup. "Ich weiß aus meiner Vergangenheit, wie wichtig es ist, nach einem Großereignis noch zu performen und was da noch drinnen ist im Weltcup", sagte die Salzburgerin vor dem Super-G in Crans Montana. Veith hat theoretisch noch die Chance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel in der Disziplin.

"Entspannt kann man, glaube ich, nie in ein Rennen gehen. Es geht immer um 100 Punkte, wenn du da runterfährst. Deswegen bin ich motiviert", meinte die 28-Jährige. Zwei Rennen vor Saisonende liegt sie als Vierte der Super-G-Wertung 112 Punkte hinter Frontfrau Lara Gut aus der Schweiz.

Ihr Plan, sich über die Disziplin Form und Selbstvertrauen für das Restprogramm zu holen, sei jedenfalls aufgegangen, resümierte Veith. Mitte Dezember hatte sie in Val d'Isere erstmals nach ihren Pausen wegen zwei separaten Knieoperationen wieder ein Rennen gewonnen. "Im Super-G funktioniert es am leichtesten für mich, denke ich, weil ich es intuitiv sehr gut drinnen habe und einfach meine ganze Erfahrung ausspielen kann", erklärte sie.

Ihre Silber-Medaille bei den Olympischen Spielen in Südkorea, ebenfalls in ihrer Lieblingsdisziplin errungen, sei eine besondere Genugtuung für sie gewesen. "Für mich war es immer schon so, dass es ein Wahnsinn war, dass ich überhaupt in so einer Form zu Olympia fahren kann. Dann eine Medaille zu machen, ist unglaublich, deswegen bin ich extrem dankbar, dass ich die ganzen Situationen so meistern habe können und meinen Erfolg auf den Punkt gebracht habe", erläuterte Veith.

Ihre Reise von Sotschi 2014 bis Pyeongchang 2018 dokumentierte die Sportlerin zuletzt auch mit einer Instagram-Story. Unter den ausgewählten Bildern befand sich auch eines, das ihr offenes rechtes Knie während der ersten Operation im Herbst 2015 zeigt. Das Bild schockierte im Internet, wie sich anhand zahlreicher Reaktionen ablesen lässt.

Veith allerdings hat sich an den Anblick mittlerweile gewöhnt. "Für mich war der Schock eher an dem Tag, als ich mich verletzt habe", erklärte sie in Crans Montana. "Für mich ist es mittlerweile einfach Teil der Geschichte. Es ist sehr interessant, finde ich, wenn man auf das Foto schaut, man kann sehr viel erkennen." Dass das Foto "jetzt so Wellen schlägt, habe ich auch nicht erwartet." Sie könne aber verstehen, dass zartbesaitete Gemüter "da nicht so gerne hinschauen".

