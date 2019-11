Aschenwald nach Disqualifikationen Zweiter in Ruka

Philipp Aschenwald hat am Samstag in Ruka seinen ersten Podestplatz im Skisprung-Weltcup um nur 1,5 Punkte verpasst. Der Tiroler verbesserte sich mit der Tagesbestweite von 143 m nach 129 m im Finale von der 14. an die vierte Stelle. Auf Daniel Andre Tande (131/142 m), der einen norwegischen Doppelsieg anführte und auch den zweiten Saisonbewerb gewann, fehlten Aschenwald 9,2 Punkte.

SN/APA/AFP/Lehtikuva/VESA MOILANEN Triumph für Daniel Andre Tande.