Aschenwald nach erstem Durchgang in Oberstdorf Vierter

Philipp Aschenwald liegt nach dem ersten Durchgang des zweiten Weltcup-Skifliegens in Oberstdorf als bester Österreicher auf dem vierten Zwischenrang. Der Tiroler landete am Samstag nach 216 Metern (202,4 Punkte). Unmittelbar hinter Aschenwald rangiert Stefan Kraft (213 m/199,7 Pkt.). An die Spitze setzte sich der Weltcup-Führende Ryoyu Kobayashi aus Japan, der 224 Meter (212,5 Pkt.) weit flog.

SN/APA (dpa)/KARL-JOSEF HILDENBRAND Kobayashi im Anlauf