Auch an den Schanzen zählen die "Klicks"

Auch im Skispringen kommt man an den "Klicks" nicht mehr vorbei. Potenzielle Sponsoren informieren sich vor dem Engagement bei einem Team immer öfter über die Zahl der "Follower" in den sozialen Medien. Norwegens Sprungteam stellt neuerdings einen eigenen Mann für Facebook und Co. ab, die polnische Erfolgsmannschaft hat hingegen nach eigenen Angaben großen Aufholbedarf.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Social Media werden immer wichtiger