Auch bei Herren in Kvitfjell kein Abfahrtstraining

Nach drei windbedingten Verschiebungen ist am Donnerstag in Kvtfjell das Abfahrtstraining der Ski-Herren abgesagt worden.

Der Wind wurde im Laufe des Tages so stark, dass man am Ende auch vom Reservestart nicht fahren konnte. Eine der Überlegungen ist, das für ein Rennen notwendige Training am Freitag auszutragen und die für diesen Tag geplante Garmisch-Ersatzabfahrt zu streichen.

Das Programm in Norwegen würde dann die Original-Abfahrt am Samstag sowie den Super-G am Sonntag umfassen.

Quelle: APA