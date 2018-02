Auch Boardausrüster Grabner jubelt über Ski-Gold für Ledecka

Auch Sigi Grabner ist baff über Super-G-Gold für Ester Ledecka. Der Kärntner rüstet die tschechische Snowboarderin mit seinen SG-Brettern aus und ist als ehemaliger Olympiadritter auch als Mentor für seinen Superstar zur Stelle. Den nun noch historischeren Kampf um Snowboard-Gold bei den Winterspielen in Südkorea wird Grabner live im Bokwang Snow Park mitverfolgen.

Ledecka ist zweifache Snowboard-Weltmeisterin, seit zwei Jahren nimmt sie auch am Ski-Weltcup teil. Am Samstag hatte sie fast aus dem Nichts und eine Hundertstel vor Anna Veith sensationell den Super-G und damit das erste Alpingold für Tschechien gewonnen. Die davor beste Platzierung Ledeckas in einem Super-G war Platz 19 gewesen.

Am Sonntag war die 22-Jährige schon wieder auf dem Snowboard unterwegs. Die Abfahrt, ihre stärkste Disziplin, muss Ledecka bei Olympia auslassen, weil sie sich nun ganz auf den Snowboard-PGS konzentriert.

Mit dabei beim ersten Abfahrtstraining war hingegen Mikaela Shiffrin. Mit Platz 23 belegte die junge US-Amerikanerin am Sonntag, dass sie nach ihrer Riesen-Enttäuschung im Slalom (4.) wieder fit ist. Weil sie sich beim Slalom übergeben hatte, war eine Viruserkrankung vermutet worden. Es seien aber lediglich die Nerven gewesen, ließ Shiffrin ausrichten. Ledecka fährt wie Shiffrin auf Atomic-Ski. Vermutung, dass die Pragerin auf alten Speed-Brettern der Amerikanerin zu Gold gerast sein könnte, wurden nicht sicher bestätigt.

"Ester fährt auf gebrauchten Ski aus dem Vorjahr. Die im Super-G waren die schnellsten von Tests am Dienstag davor. Es ist möglich, dass sie früher von Mikaela Shiffrin benutzt wurden", erklärte Ledecka-Skicoach Tomas Bank der APA. Atomic-Rennchef Christian Höflehner ergänzte: "Wir haben einen Pool an gebrauchten, aber unmarkierten Speed-Ski. Es ist nicht auszuschließen."

Grabner freute sich schon sehr darauf, Ledecka anzufeuern. "Ich kenne sie, seit sie 15 Jahre alt ist. Seitdem fährt sie auch unsere Boards. Sie fährt am liebsten beides und ist völlig unvoreingenommen bei der Sache, deshalb ist sie in beiden Sportarten so gut", erklärte Grabner. "Bei Olympia ist sie mit Herz und Einsatz gefahren."

Der Kärntner hat 18 Fahrer aus 12 Nationen bei Olympia mit SG-Boards am Start. Einer der Topfahrer aus seinem Stall hat schon zugeschlagen. Denn Pierre Vaultier hat wie in Sotschi auch in Bokwang den Snowbardcross gewonnen. Der 30-jährige Franzose ist der zweite nach dem US-Amerikaner Seth Wescott (2006/2010), der seinen Cross-Titel bei Olympia erfolgreich verteidigt hat.

