Wie erwartet, ist auch das dritte Training der alpinen Ski-Damen für die Weltcup-Abfahrt in Sotschi (Rosa Khutor) wetterbedingt abgesagt worden. Starker und anhaltender Schneefall machte eine Durchführung am Freitag unmöglich. Da für die Austragung der Abfahrt ein Trainingslauf notwendig ist, soll dieser am Samstag unmittelbar vor dem Rennen stattfinden.

Quelle: APA