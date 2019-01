Nach dem Riesentorlauf am Vortag ist am Dienstag auch der alpine Ski-Europacup-Slalom der Herren auf der Reiteralm wetterbedingt abgesagt worden. Der Internationale Skiverband (FIS) muss nun entscheiden, ob diese beiden Rennen andernorts nachgetragen werden. Nächste Station im Herren-Europacup ist am Donnerstag Kronplatz (ITA), wo ein Riesentorlauf auf dem Programm steht.

Quelle: APA