Auch für FIS-Chef Kasper zu viele Rennen: "Sind am Limit"

Auch für FIS-Präsident Gian Franco Kasper scheinen aktuell zu viele Rennen im Kalender des alpinen Ski-Weltcups auf. "Wir sind am Limit, keine Frage", sagte der 75-jährige Schweizer am Freitag beim traditionellen Forum Alpinum in Sölden. "Ich stimme zu, dass wir zu viele Rennen haben. Aber die FIS ist nicht da, um Rennen zu verhindern, sondern um sie zu organisieren."

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER FIS-Präsident Gian Franco Kasper