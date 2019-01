Wie in Kitzbühel bei den Alpin-Herren gibt es auch bei den Damen-Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen wetterbedingt eine Programmänderung. Der für Sonntag geplant gewesene Super-G wird auf Samstag mit Startzeit 10.00 Uhr vorgezogen. Die Abfahrt soll am Sonntag stattfinden.

Quelle: APA