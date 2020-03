Der Deutsche Karl Geiger gewann das Jubiläumsspringen in Lahti, aber Stefan Kraft hielt im Duell um die Kristallkugel als Zweiter dagegen.

Der erste Sieger in der Geschichte des Skisprung-Weltcups hieß Toni Innauer. Am 27. Dezember 1979 gewann der Österreicher, später auch Cheftrainer und Sportdirektor im ÖSV, den Premierenbewerb in Cortina d'Ampezzo. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit Hubert Neuper ...