Auch Qualifikation in Laax gestrichen - Millauer pausiert

Beim Snowboard-Slopestyle-Weltcup im schweizerischen Laax ist aufgrund der großen Neuschneemengen auch die Qualifikation am Mittwoch abgesagt worden. Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser und ihre 21 Konkurrenten bestreiten stattdessen am Donnerstag eine Ausscheidung, um die sechs Teilnehmerinnen für das Finale am Freitag zu ermitteln.

Bei den Herren wird Österreich doch nicht vertreten sein. Clemens Millauer laboriert nach wie vor an der Rippenprellung, die er sich in der Vorwoche am Kreischberg zugezogen hat, und verzichtet nun doch auf sein Antreten in Laax. Der Oberösterreicher wolle aber kommende Woche auf der Seiseralm ins Weltcupgeschehen zurückkehren, teilte der Österreichischen Ski-Verband (ÖSV) am Mittwoch mit. Anzeige Quelle: APA