Auch Skisprung-Teambewerb der Damen bei WM in Seefeld

Der Skisprung-Teambewerb der Damen wird in das Programm der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld (20. Februar bis 3. März) aufgenommen. Diesen Beschluss teilte der Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch offiziell mit. Dieser Bewerb findet am 26. Februar um 16.00 Uhr statt, einen Tag später findet der Einzelbewerb inklusive Qualifikation statt.

Insgesamt gibt es bei der WM in Seefeld sechs Skisprung-Entscheidungen