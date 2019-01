Auch St. Anton rüstet für "spannendes Wochenende"

Während man in Flachau mit dem Neuschnee um den Nachtslalom kämpfte, stellt sich auch St. Anton auf ein "spannendes" Speed-Wochenende ein. Bei der Rückkehr des Arlberg-Ortes auf die Weltcupbühne wird viel Neuschnee und Wind erwartet. Klappt trotzdem alles nach Plan, wird man dort das Comeback von Cornelia Hütter erleben. Die Rückkehr von Lindsey Vonn ist hingegen weiter offen.

Der US-Star trainierte zuletzt im Südtiroler Sarntal und hat laut Veranstalter für St. Anton auch gemeldet. Ob die am Saisonbeginn am Knie verletzte Vonn ihren Kampf um die noch fehlenden vier Siege zum Stenmark-Rekord (86) schon am Wochenende in Tirol oder erst danach in Cortina d'Ampezzo aufnimmt, war aber zunächst offen. Einige, die Vonn zuletzt beim Training sahen, tippten eher auf Cortina.

Bei Hütter ist die in Lake Louise erlittene Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle hingegen so ausgeheilt, dass sie wieder in den Weltcup einsteigen kann. In St. Moritz war die 26-jährige Steirerin Anfang Dezember noch gefahren, dann zwang sie eine MRI-Untersuchung zur Pause. "Ich freue mich doppelt, jetzt wieder ins Renngeschehen einsteigen zu können", sagte Hütter. "Die Trainings haben sehr gut geklappt, ans Renntempo werde ich mich jetzt herantasten. Ich freue mich vor allem auf die Heimrennen in St. Anton."

Ob diese wie geplant stattfinden können, entscheidet wohl das Wetter. "Leider ist der Bericht nicht so, dass wir uns zurücklehnen können. Es wartet viel Arbeit auf uns", meldete OK-Generalsekretär Peter Mall am Montag.

Da zeigte sich der Arlberg bei Sonnenschein noch von seiner besten Seite. Schon am Dienstag schlägt das Wetter aber um. Der erwartete Schneefall und der angekündigte Wind haben die Veranstalter bewogen, mit dem Aufstellen der B-Zäune auf dem Kapall bis Mittwochnacht zuzuwarten. "Wir reden da von zwölf Kilometern, die alle zugeweht werden würden", sagte Mall zur APA.

Ziel sei, am Donnerstag eine rennfertige Piste zu haben. Da steht um 11.30 Uhr auf der Piste Karl Schranz das erste Training auf dem Programm. Auch am Wochenende mit Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) und Super-G am Sonntag (11.30 Uhr) droht wieder Schneefall und Schlechtwetter. Mall: "Es wird ein spannendes Weltcup-Wochenende, aber wir sind guten Mutes."

