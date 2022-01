Audi-Talk: Hermann Maier live aus Kitzbühel

Zum Start der Hahnenkamm-Woche meldet sich mit Hermann Maier ein legendärer früherer Streif-Sieger direkt aus dem Starthaus zu Wort. Der Talk startet am Sonntag um 17 Uhr.

Sicher ist, dass 2022 außergewöhnliche Hahnenkammrennen bringt. Corona verhindert auch heuer die Partys an der Piste und in der Stadt. Olympia in Peking wirft seine Schatten voraus.

48 Stunden bevor die weltbesten Abfahrer ihr Training am Hahnenkamm aufnehmen, kehrt der Herminator auf die legendäre Streif zurück. Die Inszenierung und Instrumentalisierung des Spitzensportes, "Meine Heimat" und die Arbeit vor der Kamera oder Maiers Zugang zu Nachhaltigkeit, Mobilität und dem Fortschritt - Maier hat zu vielen Themen etwas zu sagen.