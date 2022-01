Audi-Talk mit Hermann Maier: "Ich wusste, was ein Zehn-Stunden-Arbeitstag ist"

Zum Start der Hahnenkamm-Woche meldete sich mit Hermann Maier ein legendärer früherer Streif-Sieger direkt aus dem Starthaus zu Wort. Den Talk zum Nachschauen gibt es hier.

Sicher ist, dass 2022 außergewöhnliche Hahnenkammrennen bringt. Corona verhindert auch heuer die Partys an der Piste und in der Stadt. Kitzbühel-Triumphator, Olympiasieger und Weltcupsieger Hermann Maier reflektierte über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft des Skisports und gab sehr persönliche Einblicke. Über seinen ungewöhnlichen Einstieg als Spätstarter im Weltcup sagte der frühere Maurer: "Ich wusste, was ein Zehn-Stunden-Arbeitstag bedeutet. Das habe ich dann ins Training umgelegt."



Die Selbstständigkeit, die er als Selfmade-Skihero ernlernt hat, habe ihm nach der Karriere geholfen. Beim Umstieg sei das gefürchtete "Schwarze Loch" nie aufgetaucht. Seine Tätigkeiten, etwa für Partner Raiffeisen oder als TV-Moderator, machen ihm viel Spaß, weil er den Umgang mit erfolgreichen und innovativen Menschen schätze und auch immer noch etwas lernen könne.

Worauf der "Herminator" nach wie vor gut verzichten kann, ist Social Media: "Da wird mir ein bissl zu viel Senf zu allem dazugegeben", sagt der strikte Verweigerer eigener Accounts auf Facebook und Co. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mein ganzes Leben da drin präsentiere." Schon im Forum seiner einstigen Homepage hätten manche verbal über die Stränge geschlagen. Man solle beim Posten öfter "zwei Mal nachdenken, was man reinschreibt".