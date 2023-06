Auf dem Weg zum Weltcup: "Die Basis wird jetzt im Sommer gelegt"

Marco Schwarz über die Trainingseinheiten im Hochsommer, verpasstes Gold in Courchevel und das Ende der Kombi.

Zu Fuß ging es für Marco Schwarz über die WM-Strecke am Zwölferkogel.

Auch wenn die Wetterberichte für die nächsten Tage 30 Grad prognostizieren, lässt dies Marco Schwarz derzeit eher kalt. Denn für ihn hat quasi der nächste Winter schon begonnen. "Das ist auch schon unsere fünfte Trainingswoche", erzählt der Kärntner, als ihn die SN am Rande des ÖSV-Trainingscamps in Saalbach-Hinterglemm zum Gespräch getroffen haben. Und der Sommerurlaub liegt auch schon eine Weile zurück. Schwarz hat es im Frühjahr nach Thailand gezogen: "Baden, in der Sonne liegen, Jetski fahren, das war richtig cool."

...