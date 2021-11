Auf der Skiparty in den USA wollen Österreicherinnen endlich wieder feiern

Katharina Liensberger und Stephanie Brunner fordern bei den Technikrennen in Killington Mikaela Shiffrin und Co. Wann endet die lange Durststrecke im Riesentorlauf?

2092 Tage oder fünf Jahre, acht Monate und 21 Tage bedeuten eine Durststrecke, die bis in die jüngere Vergangenheit in der Skination nicht für möglich gehalten worden wäre. So lange ist es her, dass zuletzt eine Österreicherin einen Riesentorlauf gewonnen hat. Die alpine Basisdisziplin ist die größte Baustelle im ÖSV-Team, das am Samstag (16/19 Uhr, live ORF 1) in Killington einen weiteren Anlauf unternimmt, um den langersehnten Sieg einzufahren.

Es ist dies keine ungewohnte Situation für die rot-weiß-roten ...