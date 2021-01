Auf der Streif wird die neue Nummer eins im Abfahrtssport gesucht

Die Hierarchie im Abfahrtssport ist vor der 500. Weltcupabfahrt in Unordnung gekommen: Das Doppel von Kitzbühel wird zeigen, ob das ein Umbruch ist - oder das Imperium zurückschlägt.

Für gewöhnlich wäre es ein Festakt, diesmal geht sogar das Jubiläum unter: Die 500. Herren-Abfahrt der Weltcupgeschichte steht am Freitag auf der Streif (als Ersatz für das Lauberhornrennen) an. Kaum eine alpine Disziplin war über die Jahrzehnte so von einzelnen Dominatoren geprägt wie die Abfahrt: Killy, Klammer, Heinzer, Alphand, Maier, Eberharter, Cuche - jede Zeit hatte ihren Seriensieger.

Zuletzt gewann der Schweizer Beat Feuz drei Mal hintereinander den Abfahrts-Weltcup, doch heuer ist auch das anders: Die Routiniers ließen ...