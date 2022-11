Auf neuen Pfaden: Revolution im Skilanglauf

Im ÖSV ist man um mehr Breite und ein schlagkräftiges Weltcupteam bemüht, doch nach wie vor fehlt nach dem Rückzug von Konstantin Zakhvatkin ein Cheftrainer für die Langlauf-Sparte. Außerdem gibt es neue Distanzen und ein neues Punktesystem, was nicht unumstritten ist.

Wer es tiefwinterlich mag, muss derzeit weit reisen. Zum Beispiel nach Muonio, einer kleinen Gemeinde in Lappland 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Dorthin hat es Österreichs Langlauf-Nationalteam verschlagen. Nach einigen Trainingstagen auf bestens gespurten Loipen folgt am Wochenende der erste Testwettkampf der neuen Saison. In einem mit Weltklasse-Athleten besetzten FIS-Rennen geht es für Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Teresa Stadlober und Co. weniger um die Platzierung als um eine erste Standortbestimmung. Wie funktioniert das neue Material? Wie fruchtet das Sommertraining? Und was braucht es ...