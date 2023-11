Auf den Spuren von Lisa Hauser unterwegs

Wenige Tage nach dem Weltcup startet auch der IBU-Cup, die zweithöchste Kategorie der Biathlonsportler. Salzburg ist mit einer erfahrenen Olympionikin und einem hoffnungsvollen Talent vertreten.

In Kontiolahti (FIN) steigen am Donnerstag Einzelrennen für Frauen und Männer im IBU-Cup. Der starke ÖSV-Nachwuchs will diese Liga als Sprungbrett ins Weltcupteam um Weltmeisterin Lisa Hauser aus Tirol nützen. Im ÖSV-Aufgebot ist Salzburg durch Julia Schwaiger aus Saalfelden und Lea Rothschopf aus Kuchl vertreten. Die frühere Jugendweltmeisterin und Olympiateilnehmerin Schwaiger will sich für die Rückkehr in den Weltcup empfehlen. Rothschopf hat vorigen Winter mit Gold im Einzel und Silber in der Single-Mixed-Staffel bei der Junioren-EM groß aufgezeigt. Ihr Ziel ist es, im heurigen Winter in den Weltcup zu kommen.

Die weiteren Rennen in Kontiolahti sind Sprints am Samstag sowie Mixed- und Single-Mixed-Staffel am Sonntag.