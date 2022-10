Auflauf der ÖSV-Stars: Der Weltcup startete im Europark

Großer Bahnhof für die ÖSV-Stars im Salzburger Einkaufstempel: Mit einer Modenschau fiel für Skifahrer, Skispringer, Kombinierer, Langläufer, Biathleten, Snowboarder und Skibergsteiger der Startschuss für den Weltcupwinter.

Mit den Riesentorläufen der Damen und Herren beginnt in exakt zwei Wochen der Skiweltcup. In Sölden wird damit gleichzeitig die Wettkampfsaison im WM-Winter über alle Sparten hinweg eingeläutet. Der "offizielle" Countdown aus österreichischer Sicht läuft seit Freitagabend. Denn erstmals seit 2019, nach zwei Jahren coronabedingter Pause, präsentierten sich die ÖSV-Stars im Europark dem Publikum. Es war dies der Auftakt für einen ereignisreichen Weltcupwinter in und rund um Salzburg.

Allen voran die Autogramm- und Selfiejäger kamen nicht zu kurz. ...