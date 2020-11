Aus dem Notprogramm wurde für die Abfahrer ein Glücksfall

Hochgurgl statt Colorado: Österreichs Abfahrer trainieren derzeit in zwei Gruppen auf eigens reservierten Strecken - und schwärmen davon.

Alles neu macht der erste Winter in Coronazeiten. Statt auf der üblichen fünfwöchigen Nordamerika-Tour mit dem dreiwöchigen Abfahrtstraining in Copper Mountain und den ersten Speedbewerben in Lake Louise (CAN) und Beaver Creek (USA) weilen Österreichs Abfahrer derzeit im eigenen Land.

Doch was als Notprogramm entworfen wurde, das hat sich nun zum Volltreffer entwickelt. Im für Touristen gesperrten Hochgurgl bekamen die ÖSV-Abfahrer ihr eigenes Hotel und ihre eigenen Trainingspisten. Die haben es in sich: Auf fast 3000 Metern Seehöhe ...