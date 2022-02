Aus der Quarantäne zu Bronze: Sarah Dreier jubelt bei der EM

Im Verticalbewerb der EM der Skibergsteiger in den spanischen Pyrenäen gab es einen großen Erfolg für die Pinzgauerin Sarah Dreier.

Bei der Europameisterschaft der Skibergsteiger in Boi Taüll (SPA) gab es am Donnerstag Salzburger Jubel: Sarah Dreier aus Neukirchen holte im Verticalrennen die Bronzemedaille. Die 26-jährige Lehrerin musste sich auf der 3,4 Kilometer langen Strecke mit 500 Höhenmetern nur Axelle Gachet Mollaret (FRA) und Tove Alexandersson (SWE) geschlagen geben. Die entscheidende Attacke gegen zwei Schweizerinnen setzte sie am letzten Steilstück.

Dreier hatte bereits im Weltcup mit Spitzenplätzen ihre Stärke in der Bergauf-Disziplin unter Beweis gestellt. Auch eine Covid-19-Infektion vor wenigen Wochen (bereits ihre zweite) konnte den Schützling von Trainer Peter Bründl nicht stoppen. "Ich bin überglücklich", sagte Dreier. "Es ist so verrückt. Beinahe hätte ich nicht anreisen können. Am 2. Februar war ich noch in Quarantäne. Erst im letzten Moment durfte ich mich freitesten." Sie dankte all ihren Unterstützern, besonders ihrer Direktorin in Uttendorf, die ihr die sportlichen Aktivitäten ermöglicht.

Die Saison ist noch lange nicht vorbei für Sarah Dreier. Sie will auch im Vertical-Weltcup noch Platz drei fixieren. Anfang April steigt noch ein Weltcupbewerb in Flaine (FRA).

Bei den Herren wurde der Werfenwenger Individualspezialist Jakob Herrmann 17. Stark schlug sich Hannes Lohfeyer aus Lofer, der Platz zehn in der U20-Kategorie belegte. Der Steirer Nils Oberauer, der in Hallein zur Schule geht, verpasste als Vierter nur knapp das Stockerl.