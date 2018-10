Ausgefallener Sölden-Riesentorlauf wird in Saalbach nachgetragen

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) wird den am Sonntag in Sölden wegen Neuschnee und Verwehungen ausgefallenen Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm nachtragen (10:00/13:00 Uhr, live ORF eins). Im Vorfeld finden dort zwei Europacup-Super-G statt (21./22.12.).

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR In Sölden war kein Rennen möglich