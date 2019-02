Der Weltcup-Super-G der Damen, der in St. Anton abgesagt wurde, wird nicht in Sotschi/Krasnaja Poljana nachgetragen. Das gab der Ski-Weltverband FIS am Freitag im Rahmen der WM in Aare bekannt. Auf den Olympiapisten von 2014 gehen am 2./3. März eine Abfahrt und ein Super-G in Szene.

Die ausgefallene Abfahrt von St. Anton wurde in Cortina d'Ampezzo nachgetragen. Ob der Super-G noch anders wo angesetzt werden kann, ist noch nicht entschieden. Anzeige Quelle: APA