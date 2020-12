Einer der in St. Moritz wegen zu großer Neuschneemengen ausgefallenen Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Damen wird am 24. Jänner in Crans Montana nachgeholt. Dort stehen nach zwei Trainingstagen am 22. und 23. Jänner zwei Abfahrten auf dem Programm.

Quelle: APA