Ausrüster-Krimi: Liensberger kehrt doch zu Rossignol zurück

In der "Skischuh-Causa" um Katharina Liensberger hat das ÖSV-Toptalent nach einem Gespräch mit Verbandspräsident Peter Schröcksnadel am Samstag offenbar doch nachgegeben. Liensberger kehre zu ihrem alten Ausrüster Rossignol zurück, berichtete der ORF am Samstagabend. Die 22-Jährige werde ab Montag mit ihrem alten Material ins Training einsteigen.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Liensberger soll zu Rossignol zurückkehren