Außerirdischer Bø bewundert Haaland

Der norwegische Biathlon-Superstar holte im Einzelrennen seinen 16. Weltmeistertitel. Simon Eder verzichtete auf den Start.

"Johannes ist ein Alien, er ist in einer anderen Liga", sagte Biathlet Sturla Holm Lægreid über seinen norwegischen Teamkollegen Johannes Thingnes Bø. Diese Einschätzung wurde am Dienstag bei der WM wieder einmal eindrucksvoll bestätigt: Bø deklassierte die Konkurrenz beim 20-Kilometer-Einzelrennen, und das trotz zweier Strafminuten.

Sich selbst sieht Bø, nunmehr 16-facher Weltmeister, allerdings nur als "gute Nummer zwei". Nämlich dann, wenn es um den Status als berühmtester Sportler Norwegens geht. Da habe Fußball-Torjäger Erling Haaland von Manchester City die Nase vorn, der auf seine Art ja auch ein Außerirdischer ist. Den ehemaligen Red-Bull-Salzburg-Stürmer bewundert der 29-jährige Gewinner von 95 Weltcuprennen schon lange.

Die gute Nummer zwei am Dienstag war Teamkollege Lægreid, er hatte als Silbermedaillengewinner schon 1:10,7 Minuten Rückstand. Bronze ging an Sebastian Samuelsson (SWE/1:11,1). Für Österreichs Biathlonteam, zuletzt in der Verfolgung weit zurück, gab es schon vor dem Start den nächsten Dämpfer: Simon Eder fühlte sich gesundheitlich nicht bei voller Kraft, er verzichtete auf ärztlichen Rat hin auf einen Start. Für die noch ausstehenden Staffelbewerbe (Single Mixed am Donnerstag, Herren am Samstag) ist der 39-jährige Saalfeldner praktisch unverzichtbar, daher soll nichts riskiert werden.

Komatz zum dritten Mal bester Österreicher

Ersatzmann hat Österreich keinen mit dabei in Oberhof. Vom verbleibenden Trio in Rot-Weiß-Rot schlug sich David Komatz als 24. (+5:12,5 Minuten) achtbar, der Steirer war damit zum dritten Mal bei diesen Titelkämpfen bester ÖSV-Athlet. Bis zum dritten Schießen lag er sogar auf Top-Ten-Kurs, dann warfen ihn seine einzigen zwei Fehler noch zurück: "Die ärgern mich extrem, denn es war kein Wind am Schießstand. Es war jedenfalls ein deutlicher Aufwärtstrend nach der Verfolgung am Sonntag. Die späte Startnummer war heute sicher ein Nachteil. Es ist von Runde zu Runde tiefer geworden." Bei diesen schwierigen Bedingungen chancenlos waren die beiden anderen ÖSV-Starter Dominic Unterweger (Platz 60/4 Fehler) und Harald Lemmerer (Platz 82/5 Fehler).

Die nächste Chance auf die erste ÖSV-Medaille wartet am heutigen Mittwoch (14.30 Uhr, live in ORF 1) im 15-Kilometer-Einzelbewerb der Damen. Lisa Hauser, die in der Mixed-Team-Staffel beim WM-Auftakt (Platz vier) sehr stark gewirkt hatte, fand sich in der Verfolgung am Sonntag mit einem 23. Platz auf dem harten Boden der Realität wieder. Sieben Fehlschüsse waren der Massenstart-Weltmeisterin unterlaufen. Schlechter geschossen hat die Tirolerin nur ein Mal: In der Verfolgung von Östersund 2021 gingen neun Versuche daneben, damals hatte allerdings orkanartiger Wind geherrscht.