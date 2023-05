Babyfreuden beim Biathlon-Ehepaar Komatz

Katharina und David Komatz erwarten ihr erstes Kind. Die Salzburger Biathletin wird deshalb im kommenden Winter nicht auf den Loipen zu sehen sein.

Die freudige Botschaft verkündete das Paar am Samstag via Instagram. "Eine aufregende Zeit steht uns bevor - wir freuen uns auf dieses schöne neue Abenteuer", schrieb Katharina Komatz samt den Hashtags #babybauch und #halbzeit. Ob sie als Mutter in den Biathlon-Weltcup zurückkehren wird, ließ sie offen.

Die 32-Jährige aus Maria Alm und ihr 31 Jahre alter Kollege aus der Steiermark sind seit dem Vorjahr verheiratet. Unter ihrem Mädchennamen Innerhofer feierte die Pinzgauerin 2014 einen historischen Erfolg: Als erste Österreicherin gewann sie ein Weltcuprennen, einen Sprint in Pokljuka (SLO).

David Komatz hat bei der WM im vergangenen Winter in Oberhof (GER) groß aufgezeigt. Gemeinsam mit Lisa Hauser holte er Silber in der Single-Mixed-Staffel. Mit der Mixed-Staffel lief er auf den vierten Platz.