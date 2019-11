Baumann will unter deutscher Flagge nochmals durchstarten

Mit schon 33 Jahren wird Romed Baumann in Ski-Ergebnislisten künftig die deutsche statt der österreichischen Flagge neben seinem Namen finden. Der Tiroler vollzog einen Nationenwechsel und tritt am Samstag in Lake Louise erstmals im Weltcup für den DSV an. Mit Rang neun im ersten Training (0,77) gelang ihm der Start in den Winter am Donnerstag gut. Und Baumann fühlt sich im neuen Umfeld wohl.

SN/APA (AFP/Archiv)/JONATHAN NACKST Romed Baumann fährt jetzt für Deutschland