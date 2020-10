Begeisterung über Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm

Alle sollen profitieren und man werde diese internationale Veranstaltung nachhaltig abwickeln, sagten viele bei einem SN-Lokalaugenschein.

Einen Tag nach dem Jubel über die Entscheidung, die Ski-Weltmeisterschaft 2025 austragen zu dürfen, ist in Saalbach-Hinterglemm Stille eingekehrt. Bis auf einige Ausnahmen sind bereits alle Hotels und Gasthäuser geschlossen. Der Wintersportort gleicht einem Geisterdorf. "Am 4. Oktober ist bei uns Saisonschluss", sagte Bürgermeister Alois Hasenauer beim SN-Gespräch in seinem Hotel "das Zwölferhaus" unmittelbar neben der Talstation der Seilbahn auf den Zwölferkogel. Dort sollen, wie berichtet, sämtliche Alpinbewerbe bei der Weltmeisterschaft in knapp fünf Jahren ausgetragen werden.

"Natürlich ...