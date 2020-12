Bei der Pleite fuhr die Angst mit

Nach Nicole Schmidhofers Sturz enttäuschten Österreichs Speed-Damen. Am Ende stand das schlechteste Super-G-Ergebnis seit 24 Jahren zu Buche.

Der Sturz von Nicole Schmidhofer am Freitag war auch am Wochenende noch das Thema bei den Skiweltcup-Speedrennen in Val d'Isère. Die Bilder, als die Steirerin in der ersten Abfahrt das Fangnetz durchschnitt, und die bangen Momente danach - sie haben sich offensichtlich auch bei ihren Teamkolleginnen im Kopf festgesetzt. Dass die Steirerin mit einem Kreuz- und Seitenbandriss davonkam, war so das mit Abstand Positivste aus österreichischer Sicht. Denn auf ein einigermaßen akzeptables Ergebnis in der zweiten Abfahrt folgte am Sonntag das schlechteste ÖSV-Abschneiden im Super G seit 1997.

Tamara Tippler klassierte sich als Beste auf Rang 14. Ob Schmidhofers Sturz ein Grund für die rot-weiß-rote Pleite war, traut sich Cheftrainer Christian Mitter nicht zu beurteilen. "Ich bin kein Psychologe. Eigentlich haben wir das aufgearbeitet und analysiert. Es ist jedenfalls enttäuschend", sagt der Steirer, der fehlendes Selbstverständnis und bedingungsloses Attackieren vermisste. Ramona Siebenhofer bestätigte Mitters Einschätzung schon am Samstag, als sie als Sechste noch Österreichs Fahne hochgehalten hatte: "Es war nicht so einfach, sich nach dem Sturz von Nici zu überwinden."

Mit gemischten Gefühlen bilanzierten die Salzburgerinnen. Speziell für Mirjam Puchner war es ein Auf und Ab. In den Trainings hatte sie sich in den Kreis der Favoritinnen gefahren, konnte dann aber mit den Plätzen 22, zwölf und 38 nur am Samstag zufrieden sein. Für Sabrina Maier waren die ersten drei Weltcuprennen nach mehr als dreijähriger Verletzungspause eine erste Standortbestimmung, bei der sie am Samstag zwei Punkte einfuhr. Das Tempo aber gaben andere vor. Die Schweizerin Corinne Suter mit drei Podestplätzen, die Italienerin Sofia Goggia mit dem Sieg am Samstag und die tschechische Snowboard- und Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecká mit dem Sieg am Sonntag, als sich auch die Weltcupführende Petra Vlhová mit Platz sechs in Szene setzte.

Für die Speed-Fahrerinnen geht es am 9. und 10. Jänner in St. Anton weiter. Doch der Weltcup kehrt mit dem Technik-Double am Semmering schon am 28. und 29. Dezember nach Österreich zurück.