Beide Abfahrten bei Weltcup-Finale in Lenzerheide abgesagt

Wegen anhaltender Schneefälle sind beim Weltcup-Finale in Lenzerheide die Abfahrten der Herren und Damen abgesagt worden. Die Verantwortlichen in der Schweiz entschieden Mittwoch früh, dass die Rennen nicht ausgetragen werden können.

Weil die beiden Abfahrten in der letzten Weltcup-Woche nicht mehr nachgeholt werden, stehen auch die Gewinner in den Disziplinwertungen fest: Bei den Herren holte Beat Feuz zum vierten Mal in Serie die kleine Kristallkugel. Der Schweizer gewann mit 68 Punkten Vorsprung auf den Kärntner Matthias Mayer. Die Trophäe bei den Damen geht an Sofia Goggia. Die Italienerin setzte sich mit 70 Punkten Vorsprung vor Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz durch. Goggia hätte in Lenzerheide nach einer Knieverletzung ihr Comeback geben wollen, um die Kristallkugel auf der Piste zu verteidigen. Das war nun aber nicht mehr nötig.

Im Kampf um die Trophäen im Gesamtweltcup bedeuten die Absagen einen Rückschlag für Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, denn beide liegen derzeit jeweils an zweiter Stelle und hätten in den Abfahrten auf die Führenden Alexis Pinturault (FRA) bzw. Petra Vlhova (SVK) Boden gut machen können. Für Donnerstag sind die beiden Super-G vorgesehen.