Beim Treffen mit Hermann Maier wurde Mikaela Shiffrin "ohnmächtig"

Das Ski-Traumpaar ist weiter "hungrig". Beim Abendessen der Atomic-Stars war Shiffrin nur Fan, ihr Partner Aleksander Aamodt Kilde dafür Rennfahrer - wie der Herminator.

Wenn Atomic seine Skistars nach Altenmarkt lädt, dann ist der Weltcup nicht mehr weit. So geschehen am Donnerstag, 16 Tage vor dem Auftakt in Sölden. Von Sofia Goggia und Lucas Braathen bis zu Marco Schwarz und Manuel Feller sprachen alle Aushängeschilder des Salzburger Skiproduzenten vom "inoffiziellen Winterbeginn". Im Mittelpunkt des Interesses: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde.

Das Ski-Traumpaar sprach über die gemeinsame Urlaubszeit und die Vorbereitung, über Erfolge und Ziele, die Lust aufs Skifahren bei spätsommerlichen Temperaturen, am meisten beeindruckt aber vom Abendessen am Vortag. Mit Hermann Maier. Skilegenden unter sich. "Nein, für mich war das eher ein Fan-Moment, wie ich ihn selten zuvor erlebt habe. Er war einer der Sportler, die mich am meisten inspiriert haben. Als Kind angehimmelt, steht er plötzlich da und ich denke mir: Der kennt mich, weiß so viel über mich. Er ist wirklich eine Erscheinung. Ich bin fast ohnmächtig geworden", erzählte Shiffrin.

Ski-Traumpaar von Hermann Maier begeistert

War der Herminator so eine große Nummer in den USA? "Er war riesig und ist in der Skiszene immer noch groß", sagte Shiffrin, die kürzlich vom "Time Magazine" selbst in die Liste der weltweit 100 einflussreichsten Persönlichkeiten gewählt worden war. Auch Kilde schwärmte vom Treffen mit Maier: "Ein großartiger Typ. Am meisten gesprochen haben wir über einzelne Rennen und Passagen. Einmal Rennfahrer, immer Rennfahrer", sagte der Norweger mit einem Schmunzeln.