Bergbahnen-Chef Falkner: "Nie an Weltcup gezweifelt"

Interview mit Jakob "Jack" Falkner, dem Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden sowie Weltcup-OK-Chef vor dem Auftakt des Ski-Weltcups am Wochenende in Sölden:

APA: Wie speziell ist die Situation rund um den Weltcup-Auftakt 2020 aufgrund der Corona-Pandemie-Bedingungen?

Falkner: "Es ist eine völlig neue Situation. Aber es nutzt nichts zu jammern über Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Wir können nur eines machen: möglichst gute Rennen zu haben und super Bilder davon rüberzubringen sowie möglichst wenig Infizierte zu haben. Wir haben uns jedenfalls gut vorbereitet. Wir haben ein tolles und erfahrenes OK-Team und auch gewisse Vorteile hier. Dinge, die in Sölden möglich sind, nicht aber in Kitzbühel, St. Anton oder Schladming."

APA: Was sind trotz allem positive Voraussetzungen für Weltcup-Rennen am Rettenbachgletscher?

Falkner: "Dass wir perfekte Schneebedingungen haben und die Wetterprognosen gut sind. Für Sonntag sogar sehr gut. Wir haben in den vergangenen drei Wochen 1,35 Meter Neuschnee bekommen. Die Leute sollen möglichst viele wunderbare Bilder im Fernsehen mitnehmen."

APA: Der Bezirk Imst stand am Donnerstagabend kurz vor "Rot". Was hätte das für den Weltcup im Ötztal bedeutet?

Falkner: "Es hätte keinen Einfluss gehabt. Wir haben hier völlig getrennte Personen-Kreise."

APA: Hat Sölden jemals überlegt, aufgrund der momentan so schwierigen Bedingungen die Rennen nicht nur vorzuverlegen und als Geisterrennen auszutragen, sondern gar nicht durchzuführen?

Falkner: "In keinster Weise. Wir hatten zu keiner Zeit irgendwelche Zweifel, denn wir sind uns der Verantwortung bewusst. Das hier ist die erste große Winterveranstaltung."

APA: Verpufft nicht der Effekt der tollen TV-Bilder, wenn dann ohnehin keine Touristen kommen können oder dürfen?

Falkner: "In der Tat machen mir die aktuellen Reisewarnungen große Sorgen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass tolle Bilder einfach eine Lust erwecken, die in den Bauch geht. Umso größer wird also die Sehnsucht sein. Tourismus ist Emotion."

APA: Sie sind schon sehr lange mit dem Weltcup verbunden. Ist das jetzt die schwierigste Situation bisher?

Falkner: "Ganz sicher sehr schwierig. Es hängt sehr viel davon ab, wie der kommende Winter wird. Wenn es wirklich kein Geschäft gibt, wäre das eine Katastrophe. Dabei geht es nicht nur um den Tourismus, sondern die gesamte Wirtschaft, der eine jahrelange Depression droht. Das wollen wir mit aller Kraft vermeiden. Wir werden lernen müssen, mit Covid umzugehen und damit zu leben wie mit einer Grippe."

(Das Gespräch führte Hans Gödel/APA per Telefon in Sölden)

