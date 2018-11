"Bergwelten"-Skitouren-Opening am Kitzsteinhorn

Von 23. bis 25. November startet das Magazin "Bergwelten" am Kitzsteinhorn in die Skitouren-Wintersaison. Bei geführten Touren, Workshops, Vorträgen und beim Testen sind Einsteiger ebenso willkommen wie Routiniers.

In unberührter Natur seine Spur in den frisch gefallenen Schnee ziehen, allein oder in der Gruppe den Berg erklimmen und dann schwungvoll ins Tal abfahren: Skitouren sind der Inbegriff von Freiheit und sportlichem Genuss in der kalten Jahreszeit. Dem Trend trägt das Magazin "Bergwelten" mit einer großen Saisoneröffnung Rechnung. Die Anmeldung ist noch bis diesen Freitag (9. November) möglich.

Ein abwechslungsreiches Wochenende auf zwei Brettln wird geboten: Beim "Bergwelten"-Skitouren-Opening kann neuestes Material vieler Outdoor-Anbieter getestet werden, es gibt geführte Touren für jedes Leistungslevel, Workshops, Vorträge und ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um den boomenden Tourenskisport. Ein Skipass fürs "Kitz" ist in allen Paketen inkludiert.



Interessierte können ein, zwei oder drei Tage im Schnee verbringen und um viele Erfahrungen reichen nach Hause fahren. Auch Wissenswertes um Hilfe im Fall einer Lawinenverschüttung wird vermittelt. Kostenlos ist für alle, die mit dabei sind, der Vortrag "Schritt für Schritt - Den Auf- & Abstieg aus eigener Kraft meistern" von Felix Gottwald.

Die Informationen im Detail gibt es hier zu finden.



Anmelden bis 9. November: Zum Anmeldungsformular geht es hier.

Quelle: SN