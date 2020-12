Bernadette Schild ist wieder schwer verletzt

Nächste Hiobsbotschaft vor den Heimrennen: Kreuzbandriss stoppt das Comeback der Salzburgerin.

Die Verletzungsserie im österreichischen Damenskiteam nimmt kein Ende. Nach Nicole Schmidhofer erwischte es nun wieder Bernadette Schild. Die Salzburgerin, die sich bereits im Oktober 2019 das Kreuzband gerissen hatte, erlitt am Sonntag beim Slalomtraining erneut einen Kreuzband- sowie einen Meniskusriss und eine Knochenprellung. Damit ist die Saison für die 30-Jährige beendet.

Die Verletzung am nun anderen Knie ist ein herber Rückschlag für die Comebackpläne von Schild, die bereits in Innsbruck operiert wurde. Die jüngere Schwester von Ex-Slalomkönigin Marlies Raich war nach der komplett verpassten vergangenen Saison in Sölden in den Weltcup zurückgekehrt. Danach konzentrierte sie sich auf ihre Spezialdisziplin Slalom, in der sie bisher sieben Podestplätze einfuhr.

Während also die sportliche Zukunft von Schild ungewiss ist und das im Riesentorlauf von Katharina Liensberger und Stephanie Brunner angeführte ÖSV-Team den nächsten Ausfall verkraften muss, nimmt die Karriere von Mikaela Shiffrin nach der für sie schwierigsten Phase wieder Fahrt auf. Nach dem für sie höchst emotionalen Comebacksieg in Courchevel scheint vor dem Riesentorlauf am Semmering am Montag (10/13 Uhr, live ORF 1 und im SN-Ticker) die Rangordnung wiederhergestellt zu sein. Dennoch ist für die 25-jährige Ausnahmekönnerin nichts so, wie es einmal war. "Viele Leute glauben, dieser Sieg sei das Comeback gewesen und ab nun sei wieder alles normal wie früher. Ich sehe das aber nicht so. Vermutlich gibt es für mich kein ,normal' mehr", sagt Shiffrin und spricht damit den überraschenden Tod ihres Vaters im Februar an. Sie hatte und hat damit zu kämpfen. Zumindest in den wenigen Minuten auf der Rennpiste ist sie über den Schicksalsschlag aber offensichtlich hinweg. Das Selbstvertrauen sei wieder da. Mit einem Sieg würde sie Marcel Hirscher (76 Weltcupsiege) in der ewigen Bestenliste auf Platz drei überholen.