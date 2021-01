Bernhard Gruber: "Das Feuer in mir brennt wie eh und je"

Zehn Monate nach seiner Herz-OP ist das Weltcup-Comeback von Kombinierer Bernhard Gruber perfekt. Auch Stefan Kraft ist wieder zurück.

Lahti in Finnland, Schauplatz der WM 2017, empfängt am Wochenende die nordischen Skisportler in drei Disziplinen. Neben den Skispringern und Langläufern macht auch der Weltcup der nordischen Kombinierer in Lahti Station. Ein Name steht dabei besonders im Fokus: Bernhard Gruber. Der Salzburger gehört zum siebenköpfigen ÖSV-Aufgebot und ersetzt Johannes Lamparter, der als Fünfter im Gesamtweltcup derzeit zwar bester Österreicher ist, die Bewerbe in Finnland aber auslässt, um im Hinblick auf die WM in Oberstdorf Kräfte zu schonen.

Gruber ...