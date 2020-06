Bernhard Gruber kommt wieder in Bewegung

Nach seiner Herzoperation ist derzeit aber nur leichtes Training für Ex-Weltmeister in der nordischen Kombination möglich.

Während sich Österreichs nordische Kombinierer diese Woche zum ersten Schneekurs ihrer Saisonvorbereitung treffen und auf dem Dachstein-Gletscher die Langlaufski anschnallen (siehe Interview mit Mario Seidl links), befindet sich Bernhard Gruber nach seiner Herzoperation weiterhin in der Rehaphase. Aber auch der Ex-Weltmeister hat inzwischen mit leichtem Training begonnen, damit sich sein Organismus wieder an Belastungen gewöhnen kann. "Ich bin fleißig mit dem Rad unterwegs, Laufen war ich auch schon, allerdings nur auf der Wiese wegen der geringeren Erschütterung. Krafttraining geht mit leichtem Gewicht und das alles bei maximal 130 bis 135 Puls", erklärt Gruber, der Mitte März in Schwarzach einen Herzkranzgefäß-Stent eingesetzt bekam.

Nach wie vor ist unklar, ob der 37-jährige Hofgasteiner seine Spitzensportkarriere fortsetzen wird. Und ob er es überhaupt könnte. "Ende Juni habe ich eine wichtige Untersuchung. Was danach kommt, ist völlig offen", sagt Gruber, den sein Sport noch nicht losgelassen hat. Die Prioritäten haben sich aber sehr wohl schon verschoben. "Ich freue mich jeden Tag, an dem ich mich gesund bewegen kann, wie ein kleines Kind", berichtet der zweifache Familienvater.