Bernhard Gruber "soweit stabil und guter Dinge"

Der nordische Kombinierer wurde am Mittwoch von Lahti nach Schwarzach verlegt.

Ein Ambulanzjet hat den nordischen Kombinierer Bernhard Gruber am Mittwoch von Finnland in die Heimat überstellt. Fortan wird der 38-jährige Salzburger im Krankenhaus Schwarzach betreut. Dort muss Gruber laut ÖSV-Angaben noch mehrere Tage zur Beobachtung bleiben. Unterdessen berichtete Ines Berger-Uckermann, die Teamärztin des Skiverbands, dass Grubers Heilungsverlauf durchwegs zufriedenstellend sei: "Bernhard ist soweit stabil und guter Dinge. Die Herz-Kreislauf-Parameter haben sich stabilisiert und die Regeneration schreitet voran." Dem vielfachen WM- und Olympiamedaillengewinner mussten in Lahti - zehn Monate nach seiner ersten Herz-OP - unmittelbar nach seinem Comeback-Rennen infolge einer neuerlichen Verengung eines Herzkranzgefäßes zwei Stents eingesetzt werden.

ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen schickte am Mittwoch aus Seefeld die besten Genesungswünsche. Er berichtete von dramatischen Szenen in Lahti und von verstörten Teamkollegen. "Natürlich hat uns das alle sehr mitgenommen", sagte Eugen. Mario Seidl wurde beim Auslaufen zum Ersthelfer, inzwischen konnte er mit Gruber schon ein längeres Telefonat führen. "Das hat gut getan. Es ist eine große Erleichterung, zu wissen, dass es ihm schon besser geht", erzählte Seidl.

Für ihn und seine Teamkollegen geht es mit dem "Nordic Combined Triple" nahtlos weiter. Von Freitag bis Sonntag stehen in Seefeld drei Weltcupbewerbe auf dem Programm, wobei die Zeitrückstände jeweils in den nächsten Wettkampf mitgenommen werden. Wer am Finaltag nach einem Sprung und einem 15-km-Langlauf als erster ins Ziel läuft, ist Gesamtsieger.