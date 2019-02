Bestzeit im ersten Crans-Training an Goggia, Puchner Vierte

Olympiasiegerin Sofia Goggia hat am Donnerstag im ersten Training für die Weltcupabfahrt am Samstag in Crans-Montana überlegene Bestzeit erzielt. Schnellste Österreicherin am Mont Lachaux war Mirjam Puchner als Viertschnellste. Weltmeisterin Ilka Stuhec (SLO) legte ebenso abwartend los wie das ÖSV-Spitzenduo Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer, sie alle lagen mehr als 2,7 Sek. hinter Goggia.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Goggia gelang ein starker Lauf