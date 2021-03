Bestzeit von Mayer im ersten Saalbach-Training

Matthias Mayer hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Saalbach-Hinterglemm die Bestzeit erzielt. Der zweifache Ski-Alpin-Olympiasieger war am Mittwochvormittag eine Hundertstelsekunde schneller als der Südtiroler Dominik Paris, auf Platz drei kam mit Daniel Danklmaier (+0,28 Sekunden) ein weiterer Österreicher. Mayer hat noch die Chance auf die Abfahrts-Kristallkugel. In der Wertung liegt er als Zweiter 48 Punkte hinter dem Schweizer Beat Feuz.

Saalbach trägt am Wochenende - am Sonntag folgt ein Super-G - die zwei Speed-Rennen aus, die laut ursprünglichem Plan in Kvitfjell hätten stattfinden sollen. Aufgrund der strengen Corona-Vorgaben, die in Norwegen gelten, hatte der Ski-Weltverband FIS die Bewerbe dort vor gut einem Monat abgesagt, der ÖSV sprang als Veranstalter ein. Ergebnisse des 1. Trainings: 1. Matthias Mayer (AUT) 1:53,26 Min. 2. Dominik Paris (ITA) +0,01 Sek. 3. Daniel Danklmaier (AUT) +0,28 3. Matthieu Bailet (FRA) +0,28 5. Emanuele Buzzi (ITA) +0,46 * 6. Max Franz (AUT) +0,50 7. Daniel Hemetsberger (AUT) +0,60 8. Andreas Sander (GER) +0,70 9. Jared Goldberg (USA) +0,73 10. Felix Monsen (SWE) +0,74 Weiter: 12. Vincent Kriechmayr +0,86; 14. Otmar Striedinger +0,92; 32. Christian Walder (alle AUT) +1,87; 36. Beat Feuz (SUI) +2,09; 41. Stefan Babinsky +2,33; 44. Maximilian Lahnsteiner +2,55; 57. Hannes Reichelt 3,42 *; nicht am Start: Raphael Haaser (alle AUT)

