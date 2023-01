Biathlet Eder Neunter in Antholz-Verfolgung, Hauser Elfte

Bei der nächsten Solo-Show von Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö hat Simon Eder sein Top-Ten-Resultat gehalten. Der 39-jährige Routinier landete in der Verfolgung von Antholz am Samstag vom achten Startplatz aus auf Rang neun. Bö feierte überlegen 40,2 Sekunden vor seinem norwegischen Landsmann Sturla Holm Laegreid den elften Saisonsieg, den sechsten in Serie. Bei den Frauen wurde Lisa Hauser Elfte, drei Strafrunden verhinderten bei der Vizeweltmeisterin aus Tirol mehr.

SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Zehnter Weltcupsieg für Herrmann

Fast eineinhalb Minuten vor Hauser feierte die Deutsche Denise Herrmann-Wick ihren zehnten Weltcup-Erfolg vor Lisa Vittozzi (ITA) und Elvira Öberg (SWE). Hauser bescheinigte sich selbst "ein weiteres, konstant gutes Ergebnis und somit war mein schlechtestes Einzelergebnis im gesamten Jänner ein 13. Platz, was schon richtig cool ist". Die drei Fehler im hoch gelegenen Antholz aber schmerzten. "Daran gilt es, besonders bei den Stehendserien, in den nächsten zwei Wochen zu arbeiten." Eder ging nach nur einem Fehlschuss in der zweiten Liegendserie nach 20 Versuchen als Siebenter in die Schlussrunde und wurde noch von zwei Schweizern geschluckt. Auf den ersten sechs Plätzen machten es sich letztlich vier Norweger bequem, der Tagesdritte Martin Ponsiluoma aus Schweden ist weiter der einzige nicht aus Norwegen stammende Saisonsieger. Dominic Unterweger (2 Fehler) wurde als 27. deutlich vor David Komatz (49./4) zweitbester Österreicher. Bei den Frauen war dies die fehlerfreie, für mehr aber nicht schnell genug laufende Dunja Zdouc ebenfalls als 27., Anna Juppe landete auf Rang 32. Anna Gandler wurde nach sechs Schießfehlern in der Schlussphase außerhalb der Top 50 aus dem Rennen genommen. Am Sonntag folgen als letzte Rennen vor der WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) noch die Staffeln.