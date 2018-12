Biathlet Johannes Thingnes Bö in Nove Mesto wieder Klasse für sich

Johannes Thingnes Bö hat am Sonntag nach Sprint und Verfolgung auch den Massenstart der Biathleten in Nove Mesto gewonnen. Der norwegische Weltcup-Dominator und der drittplatzierte Russe Jewgeni Garanitschew räumten alle 20 Scheiben ab. Für den Salzburger Simon Eder reichte es nach zwei Fehlern am Ende des 15-km-Bewerbs dieses Mal nur zu Mittelfeld-Platz 14, Julian Eberhard wurde 20.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Johannes Thingnes Bö ist das Maß aller Dinge im Biathlon