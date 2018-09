Biathlet Julian Eberhard peilt WM-Medaille an

Platz vier bei Olympia lag Biathlet Julian Eberhard lange im Magen. Im kommenden Winter will der Saalfeldener das verpasste Edelmetall bei der WM in Östersund nachholen.

Der letzte Schuss kostete dem 31-Jährigen im Olympia-Sprint von Pyeongchang die zum Greifen nahe Medaille. Sieben Zehntelsekunden fehlten am Ende auf Bronze. "Ich habe mir bewusst Zeit gelassen, das zu verarbeiten", sagt Eberhard bei der Eröffnung des MyGym-Fitnessstudios in seiner Heimatstadt Saalfelden. "Eine Medaille war das Ziel, ich war in Topform, aber es wollte einfach nicht sein."

Umso motivierter ist der Pinzgauer, das verfehlte Edelmetall in der neuen Saison nachzuholen: "Das Ziel kann nur sein, wieder mit der Verfassung zu einem Großereignis zu kommen, etwas zu gewinnen. Irgendwann muss man dann auch zuschlagen."

Die WM-Loipe in Östersund (SWE) liegt Eberhard: "Die Strecke habe ich schon ins Herz geschlossen", erinnert er sich er sich mit Freuden an seinen vierten Weltcupplatz im Einzelrennen im Vorjahr. Unmittelbar nach Olympia feierte er im Massenstartbewerb von Kontiolahti (FIN) den einzigen Einzelsieg für Österreich im vergangenen Weltcupwinter. Mit der Staffel lief er in Oslo (NOR) auf Rang zwei.

Quelle: SN