Biathlet Simon Eder: Ohne Ablaufdatum in die 20. Weltcupsaison

Warum Simon Eder nach 446 Rennen noch immer Spaß hat und wie er seinen 40. Geburtstag feiern wird.

Er läuft und läuft und läuft: Wenn Biathlet Simon Eder Ende November in Kontiolahti (FIN) startet, beginnt für den Saalfeldner seine 20. Weltcupsaison. Im Jänner 2003 hat er als 19-Jähriger debütiert, seither war er nicht weniger als 446 Mal am Start.

"Man merkt schon das eine oder andere Lebensjahr mehr", gesteht der 39-Jährige. "Aber das ist verschmerzbar. Das Augenmerk liegt etwas mehr auf der Regeneration, aber sonst ist nicht so viel anders als vor 20 Jahren."

Im ÖSV-Team hat er es nach dem Karriereende von Julian Eberhard nur noch mit Jungspunden zu tun: "Ich fühle mich in der Mannschaft nach wie vor wohl. Unser Ziel ist, gemeinsam wieder näher an die Spitze heranzurücken. Aber es braucht Zeit, und Wunder geschehen keine." Olympia in Peking im vorigen Winter ist freilich alles andere als erfreulich verlaufen. Eder selbst ließ dort nach Kälteschlachten und Materialdiskussionen mit einem siebenten Platz im Massenstart aufhorchen.

Nicht nur deshalb hat der Altmeister Gedanken ans Aufhören weit weggeschoben: "Ein Ablaufdatum habe ich nicht draufstehen, eher ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das kann man ja bekanntlich auch überschreiten", erklärt Eder. Läuft der kommende Winter gut, könne sogar noch ein weiteres Jahr dazu kommen.

Mit dem neuen Cheftrainer Vegard Bitnes, der nur 14 Tage älter ist als er, hat sich Eder schon "zusammengerauft". Zwei große Ziele prägen die kommende Saison: Die Heimrennen in Hochfilzen und die Weltmeisterschaft in Oberhof (GER). Letzteres ist nicht gerade die Lieblingsstation der Österreicher. Auch deshalb ist Simon Eder froh, dass sein 40. Geburtstag am 23. Februar nicht in die WM-Zeit fällt. Feiern wird er ihn mit einem guten Essen im kleinen Kreis: "Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, bis dahin bin ich längst nicht mehr dabei. Und heute weiß ich es zu schätzen, dass ich immer noch mit der selben Motivation im Training der Sonne entgegenlaufen darf."